Тула, 21 марта, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Трамвай Туле нужен, но последнее слово останется за жителями города. Об этом сказал глава министерства транспорта министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на брифинге 21 марта.

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«Трамвай нужен, но решать этот вопрос должны жители. Окончательное решение может быть принято после тщательного изучения вопроса. Возможно где-то трамвайная линия и не нужна. Но в целом, я думаю, трамвай Туле нужен», — цитирует Дудника портал Myslo.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта, одновременно с выборами президента, в Туле состоялось рейтинговое голосование по развитию общественного транспорта, в том числе — быть или не быть в городе трамвайному движению.

Пока итоги голосования неизвестны — комиссия продолжает подсчет голосов. Итоги обещают подвести к концу недели.

Между тем, год назад, в феврале 2017 года, в сети были размещены две петиции: одна — с требованием убрать трамваи с улиц Тулы, вторая — с просьбой развивать этот вид транспорта. Автор первой утверждал, что ликвидация трамвайного движения позволит сделать город мобильнее: именно трамваи авторы обращения обвиняли в дорожных заторах в областной столице. Чуть ранее на пресс-конференции глава города Евгений Авилов заявил, что очистка улицы Фридриха Энгельса от трамвайных путей разгрузит проспект Ленина. О «вреде» трамваев говорил и глава регионального УГИБДД. Однако тогда, в феврале прошлого года, власти поспешили горожан успокоить: вопрос ликвидации трамваев даже не рассматривается.

Однако к вопросу вернулись этой зимой, и внесли его в перечень вопросов для рейтингового голосования.

Стоит ли убирать трамваи с улиц и решит ли это транспортную проблему города, туляки могут посмотреть на примере Воронежа, который вот уже 10 лет живет без трамвая и по-прежнему задыхается в пробках.