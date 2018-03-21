Симферополь, 21 марта, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Власти Симферополя выплатят семье погибших в лифте женщины и её младенца 200 тысяч рублей. Об этом журналистам 21 марта сообщил заместитель главы администрации города Исмет Аблаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сумма в 200 тысяч рублей — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах в городе», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что на момент трагедии городскими нормативно-правовыми актами вообще не было предусмотрено выделение материальной помощи, поэтому в сжатые сроки были внесены соответствующие изменения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в многоквартирном доме в Симферополе, на Балаклавской, 81, в старом неисправном лифте погибла женщина с маленьким ребёнком — в момент, когда женщина с коляской заходила в кабину, он начал падать, зажав коляску.

«Жена была живая. С ней было всё нормально. Она находилась в кабине. Мы разрезали коляску и начали вытаскивать ребёнка. После этого лифт сам пошел вверх, жена в этот момент была в проёме», — позже рассказывал прессе мужчина.

По словам жильцов, они неоднократно обращались с просьбами отремонтировать лифт, но безрезультатно. В МУП «Центральный жилсервис» в ответ заявили, что оборудование проходило проверку прошлой осенью и было признано годным. По документам, срок его эксплуатации истекает в этом году, но его собирались продлить до 2020 года, а заменить лифт в 2032 году.

В данный момент прокуратура и Ростехнадзор продолжают проверку по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Также отметим, что буквально за неделю до происшествия на Балаклавской в многоэтажке на 51-й Армии в Симферополе тоже сорвался лифт, однако в тот раз обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии власти инициировали масштабную проверку всего лифтового хозяйства, около 50 подъёмников остановили, заверив, что их скоро заменят.

Глава департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб заявил 6 марта прессе, что в одном только Симферополе необходимо заменить более 600 лифтов, но план капремонта позволяет выполнить лишь десятую его часть — около 70 лифтов.

По информации директора АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолия Петрова, всего в Крыму подлежат замене около 2400 лифтов.

«Жильё в Крыму давно перестало быть комфортным и безопасным, то, что эти лифты до сих пор ещё тарахтят и кого-то везут с переменным успехом — заслуга управляющих организаций. Программа капремонта многоквартирных домов в РК, рассчитанная на тридцать лет, никуда не годится, в ней зачастую можно увидеть ситуацию, когда более новый дом ремонтируется, а более старый — нет. Правительству Крыма, министерству ЖКХ необходимо её доработать и создать отдельную программу именно по замене лифтов с серьёзным участием бюджета, потому что собственники, МУПы сами не одолеют эту нагрузку», — отмечал специалист.

По его словам, настолько опасный механизм, как лифт должен заменяться быстро, а не десятилетиями.