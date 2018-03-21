Самара, 21 марта, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Все сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 в российских ВВС будут полностью обновлены к 2030 году, заявил 21 марта замминистра обороны РФ Юрий Борисов на самарском заводе авиадвигателей «Кузнецов».

Mil.ru Ту-160

Юрий Борисов уточнил, что наряду с закупкой новых Ту-160 будет проводиться полная модернизация имеющихся в составе ВВС стратегических ракетоносцев.

«Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — всё бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк «стратегов» где-то к 2030 году», — сказал Юрий Борисов.

Заместитель министра обороны России рассказал, что после модернизации ракетоносцы Ту-160 станут менее заметными и смогут нести новые системы вооружения с совершенно другими характеристиками.

Кроме того, на заводе «Кузнецов» началось производство авиадвигателей НК-32, с улучшенной на 10% экономичностью, которые позволят существенно увеличить дальность полета стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ту-160 на сегодняшний день является самым крупным в мире боевым самолетом с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году производство этих сверхзвуковых стратегических ракетоносцев было возобновлено на Казанском авиационном заводе.