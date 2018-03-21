Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Обильные снегопады и морозы в марте в Петербурге не являются аномалией и происходят регулярно, с определенной цикличностью. Случаются они и в апреле, но в 2018 году апрель будет относительно теплым и с небольшим количеством осадков. С таким обнадеживающим прогнозом сегодня, 21 марта выступил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

Напомним, за последние двое суток в Петербурге выпало 20 см снега, а ночная температура в пригородах опускалась до минус 12 градусов.

«Та погода, которую мы сейчас наблюдаем, она не какая-то экстремальная, — цитирует Колесова телеканал «Санкт-Петербург». — Норма на сегодняшний момент в Петербурге — минус 2 градуса. Это, условно, минус 6 ночью и плюс 2 днем. Это та норма, которая для этих дней характерна».

В том же духе главный синоптик высказался и про обильные мартовские снегопады, раздосадовавшие многих петербуржцев, уже настроившихся на весну.

«Все удивляются, опять снег. Но если рассматривать все наши года по дням, по высоте снега, каждые 3−4 года в Петербурге в это время нет снега, но 2−3 года, цикличность сохраняется, снежный покров с довольно большой высотой. От 20 до 40 сантиметров», — сказал Колесов, напомнив, в частности, о сильнейших снегопадах 2011 и 2012 годов.

В то же время в предстоящем апреле, по его словам, температура воздуха в Петербурге может подняться до 15 градусов выше нуля. Хотя в целом по ночам всё ещё будет холодно, как и положено для этого месяца на широте Северной столицы. Также не ожидается в апреле обильных осадков.

«Солнце будет высоко. Поэтому днем чуть только открываются облака, прогрев все-таки осуществляется. Ждем в первой половине апреля плюс три — плюс восемь градусов, в отдельные дни до 10−15 градусов, может быть. Ночные температуры, конечно, будут отрицательные. Это в основном слабый минус, в отдельные ночи может быть до восьми — трех градусов», — сказал Александр Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 22 марта, в Петербурге вновь пройдет снег при отрицательной температуре и усиливающемся ветре.