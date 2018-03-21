Берлин, 21 марта, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что кризис с наплывом мигрантов в страны ЕС и прежде всего в Германию, больше не повторится, 21 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

В своем выступлении в бундестаге госпожа Меркель пообещала в ходе своего четвертого срока не допустить ситуации 2015 и 2016 годов, когда в Германию прибыло более миллиона беженцев с Ближнего Востока.

По словам Меркель, Германия «может гордиться» тем, что оказала помощь такому количеству беженцев. Однако повторять этого не стоит.

«Конечно, дело в том, что это была исключительная гуманитарная ситуация, но такую гуманитарную ситуацию… не следует повторять», — пояснила Меркель.

В числе прочего Меркель отметила, что дебаты о миграции «разделили и поляризовали» Германию, и они продолжаются «по сей день», хотя кризис с беженцами уже миновал.

Напомним, в 2016 году ЕС и Турция заключили соглашение о сдерживании миграции, в результате которого турецкими властями был фактически перекрыт «балканский маршрут» перемещения в Европу беженцев с Ближнего Востока.

В настоящий момент основным каналом миграции в страны ЕС из Африки и с Ближнего Востока является «центрально-средиземноморский маршрут» из Ливии в Италию. Число беженцев, попадающих в Европу, стало на порядок меньше.