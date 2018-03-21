Ярославль, 21 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Департамент госзаказа Ярославской области отклонил 7 из 17 заявок участников предварительного отбора на право выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования за счет средств регионального фонда капремонта в 12 домах Ярославля и Рыбинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный фонд планирует потратить 1 млрд в 2018−19 годах на замену лифтов. Для этого и объявлен предварительный отбор. Две компании, не прошедшие отбор, подали жалобы в УФАС — подмосковное ООО ПО «Евролифтмаш» и московское ООО «Элевейтинг». Остальные пятеро участников этой возможностью не воспользовались. Жалоба ООО ПО «Евролифтмаш» признана необоснованной. Заявление ООО «Элевейтинг» имело другой итог.

«Компания является претендентом на участие в предварительном отборе организации для оказания услуг и выполнение работ по ремонту/замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Однако департаментом госзаказа Ярославской области заявка была отклонена по причине не предоставления компанией документа, подтверждающего надлежащую квалификацию руководителя юридического лица. Комиссия признала жалобу обоснованной, квалификационные требования и количество работников ООО «Элевейтинг» соответствуют предъявляемым условиям», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Заявка компании «Элевейтинг» будет рассмотрена повторно.