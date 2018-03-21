Кемерово, 21 марта, 2018, 06:47 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приняла участие в ярмарке вакансий, которая была организована в Кемеровском коммунально-строительном техникуме имени В.И.Заузелкова для студентов и выпускников образовательного учреждения. Ярмарка вакансий в Кемеровском коммунально-строительном техникуме собрала на своей площадке специалистов по подбору персонала нескольких ведущих предприятий областного центра Кузбасса, а также представителей высших учебных заведений. Основной целью мероприятия стало знакомство студентов и выпускников с потенциальными работодателями, а также развитие сотрудничества между образовательным учреждением и его социальными партнерами.

Служба по связям с общественностью СГК СГК приняла участие в ярмарке вакансий в Кемерово

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, холдинг на ярмарке вакансий представляло теплотранспортное подразделение. Теплоэнергетики подробно рассказали студентам о специфике работы в отрасли, о требованиях к профессиональной подготовке соискателей, об условиях трудоустройства, заработной плате и социальных гарантиях, которые предоставляются сотрудникам компании. Большой интерес у студентов техникума вызвала возможность прохождения практики на производственной базе теплосетевого предприятия СГК в Кемерове.

«Студенческая ярмарка вакансий — это, безусловно, интересный формат взаимодействия с молодежью, — отметила ведущий специалист отдела по работе с персоналом Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Анна Клевцова. — Таким образом мы получаем возможность напрямую пообщаться со студентами профильных специальностей, наладить личный контакт с теми, кого привлекает «большая энергетика» в качестве места будущего трудоустройства. Итогом нынешней ярмарки вакансий стала договоренность о том, что уже в ближайшее время к нам на предприятие придут на практику около двух десятков студентов коммунально-строительного техникума».

Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И.Заузелкова является одним из ключевых партнеров Сибирской генерирующей компании в области подготовки профессиональных кадров в Кузбассе.