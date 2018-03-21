Калуга, 21 марта, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 21 марта, состоялось заключительное заседание общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, представители общественных организаций.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге подвели итоги голосования по отбору объектов благоустройства

Были подведены итоги рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства. Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 167 тысяч калужан. Среди общегородских территорий наибольшее число голосов набрал проект обустройства набережной Яченского водохранилища — проект поддержали более 67 тысяч калужан.

Среди локальных территорий первое место занял проект благоустройства территории улицы Московская между улицами Кубяка и Кибальчича (расширение сквера «Содружество»). За проект проголосовало 6150 калужан. Благоустройство данной территории предусматривает размещение спортивных, общественно-культурных и рекреационных объектов. Согласно проекту здесь появятся пешеходные дорожки, велодорожки и сквер, запланирована замена тротуарного покрытия, благоустройство существующих зеленых зон, дополнительная высадка кустарников и деревьев, установка опор освещения, организация ландшафтной подсветки, расстановка малых архитектурных форм.

«Рейтинговое голосование, в ходе которого жители города сами выбирали приоритетные объекты благоустройства, прошло в Калуге впервые, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что опыт был удачным, голосование вызвало значительный интерес у калужан, оно показало, что жители хотят видеть наш город красивым и благоустроенным. Основные задачи в сфере благоустройства Калуги определены, и теперь городским властям предстоит реализовать набравшие наибольшее число голосов проекты и воплотить в жизнь пожелания калужан».

Руководство Городской управы планирует совместно с депутатами разработать долгосрочную программу благоустройства города, в рамках которой реализовать большинство проектов, отобранных для участия в рейтинговом голосовании.