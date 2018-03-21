Вильнюс, 21 марта, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Посольство РФ в Литве сегодня, 21 марта, выразило озабоченность в связи с повторным фактом вандализма в отношении осквернения памятника погибшим от рук так называемых «лесных братьев» сотрудникам правоохранительных органов и мирным гражданам в Мариямпольском районе Литвы. Текст заявления опубликован на сайте диппредставительства РФ в Литве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

«Факт повторного — в течение одного месяца — осквернения памятника погибшим от рук «лесных братьев» сотрудникам правоохранительных органов и мирным гражданам в Мариямпольском районе Литвы и скоропалительное решение о его демонтаже не может не вызывать серьезной озабоченности. Судя по всему, власти начинают таким образом отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов. Естественно, данный инцидент будет учтен в нашем скорректированном подходе к широкомасштабной деятельности литовской стороны по увековечиванию памяти репрессированных литовцев на территории Российской Федерации», — говорится в комментарии.

Напомним, памятник жертвам послевоенного периода в деревне Грибине установлен на месте расстрела двадцати советских активистов представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года. Памятник уже оскверняли в феврале 2018 года, однако мэр Мариямпольского самоуправления Ирена Лунскене заявила, что монумент советским активистам необходимо демонтировать, чтобы избежать «повторения актов вандализма в отношении него».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве ежегодно летом проходит масштабная патриотическо-пропагандистская акция под названием «Миссия Сибирь», которая превратилась в Литве в настоящее реалити-шоу. Вначале широко освещаются мероприятия, как сотни добровольцев тренируются в Литве преодолевать большие расстояния пешим шагом, проводятся различные лекции на выявление самых «гражданственных» добровольцев, и только «лучших» в итоге формируют в отряд, который отправляют в Сибирь на места захоронения ссыльных литовцев.

Предлог вполне благой: привести могилы в порядок. Посольство РФ всегда оперативно выдавало для этого визы всем участникам проекта. Однако в реальности во время акции все СМИ Литвы превращаются в площадки для регулярных материалов с места проведения миссии, где рассказывается об «ужасной жизни современной России», «бедности, голоде и алкоголизме», «кровавом прошлом», «оккупации Литвы» и так далее.