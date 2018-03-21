Ярославль, 21 марта, 2018, 15:52 — ИА Регнум. 31 марта в «столице Золотого кольца» проведут праздник «День Медведя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гостинично-ресторанном комплексе «Алеша Попович Двор»

В Ярославле пройдет День Медведя

«День медведя» в Ярославле традиционно отмечают широкими народными гуляниями. Центром праздника станет бронзовая скульптура медведя «Символ России — легенда Ярославля», установленная в 2009 году по инициативе благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» в историческом центре Ярославля в туристическом квартале «Злато Место».

Костюмированные участники праздника, жители и гости города заботливо «разбудят» медведя, почистят ему зубы и натрут до блеска левую переднюю лапу. Многие ярославцы и гости города считают доброй приметой прикоснуться к ней в надежде на удачу. Раньше символу Ярославля на спину сажали одну из участвующих в празднике девушек. Но в этом году будить «мишку» станет маленькая девочка. Она заберется ему на спину и прочитает стишок от которого зверь должен проснутся. Эта новая традиция родилась под воздействием известного мультсериала «Маша и медведь».

Гостям праздника подадут пирог «медвежья лапа» в виде следов хозяина леса и другие кушанья, угостят киселем, сваренным по древнему рецепту. Подобными яствами угощались славяне в день пробуждения медведя. В конце марта древние славяне праздновали Комоедицу. В те времена существовала праздничная традиция приносить первые из испечённых блинов к медвежьей берлоге и оставлять у входа, чтобы задобрить таким образом комов, как тогда называли медведей.