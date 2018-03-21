Москва, 21 марта, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 21 марта к вечеру продолжает искриться позитивом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent дорожает на 1,2% и стоит $68,19.

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«Сегодняшние уровни являются максимумами с 6 февраля текущего года. После пробоя сопротивления на $68 нефть движется выше, к $68,45, где проходит линия промежуточного сопротивления. За «бочку» легкой нефти WTI на рынке дают $64,17 (+1%)», — привела цифры эксперт.

Вчерашняя статистика от Американского института нефти придала «быкам» сил. Так, запасы сырой нефти уменьшились на 2,74 млн баррелей с одновременной просадкой запасов бензина на 1,06 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1,93 млн баррелей.

«Эти данные значительно сильнее тех, что предполагались по прогнозам. 21 марта вечером официальное заключение на этот счет опубликует минэнерго США», — напомнила Бодрова.

Средние ожидания не меняются: запасы черного золота могли вырасти на 2−3 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, скорее всего, сократились.

«Вряд ли рынок покажет сколько-нибудь выраженную реакцию, если статистика совпадет с ожиданиями ‑ и напротив, будет бурно реагировать, если данные подтвердят отчет API», — считает эксперт.

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