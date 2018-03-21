Курган, 21 марта, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В школу №15 города Шадринска Курганской области, где ученица устроила стрельбу по сверстникам, выехала направленная главой региона рабочая группа. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил разобраться с инцидентом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

«Это чрезвычайное происшествие. Сразу, как только стало известно о нём, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа. Её возглавила уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное — не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия. Усилиями власти, общества, семьи, образовательных организаций. Нам дорог каждый ребенок, его жизнь и здоровье. Я обращаюсь ко всем зауральцам — будьте внимательны к детям, только от нас зависит их благополучие», — заявил глава региона.

Глава Шадринска Людмила Новикова взяла на контроль расследование причин стрельбы в школе №15. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, 13-летняя ученица шадринской школы № 15 утром 21 марта открыла по одноклассникам стрельбу из пневматического пистолета. Семеро школьников в результате нападения получили синяки и ссадины.

По предварительным данным, школьница взяла оружие дома. Детский омбудсмен Анна Кузнецова срочно выехала в Курганскую область, об этом она сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?» — пишет Кузнецова.

После возвращения из Курганской области она собирается представить «комплекс мер по профилактике таких трагедий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной стрельбы могла стать ссора между детьми.

По данным собственных источников портала «Область 45», ЧП случилось на перемене в 08:45 часов по местному времени после первого урока.

Учителя в кабинете не было, так как она отправилась в медицинский кабинет с другим учеником. Сообщается, что девочку в классе травили. И на очередной эпизод травли семиклассница, достав пневматический пистолет, ответила стрельбой.

Предварительно известно, что пистолет ей дал отец.