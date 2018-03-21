Ленинградская область, 21 марта, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области предлагают усилить координацию с правоохранительными органами в борьбе с недобросовестными застройщиками. Об этом заявил 21 марта губернатор Александр Дрозденко, выступая на коллегии прокуратуры Ленобласти, посвященной соблюдению прав участников долевого строительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилых домов в Ленобласти

«С 2012 по 2016 годы мы решили проблемы дольщиков 15 домов — 2 113 граждан обрели квартиры. В 2017 году еще почти 11 000 собственников получили ключи от квартир в жилых комплексах, построенных с отставанием от графика», — сообщил Александр Дрозденко.

По его словам, Ленинградская область направила в Госдуму свои предложения по модернизации федерального законодательства о долевом строительстве. «Мы рассчитываем, что проблемных домов с каждым годом будет все меньше», — сказал губернатор.

Дрозденко также напомнил, что в 2018 году в Ленобласти запланирован ввод 2,25 млн кв. м жилья. Хотя большинство домов сдается без замечаний со стороны контролирующих органов, однако наличие «проблемных» жилых комплексов вызывает серьезную озабоченность со стороны областного правительства, отмечают в пресс-службе губернатора.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Ленинградской области выступает за ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков, включая субсидиарную ответственность всех юрлиц и владельцев строительных компаний.

Власти региона предлагают создать общероссийский «черный реестр застройщиков», чтобы исключить возможность работы одних и тех же скомпрометированных физических и юридических лиц в разных регионах РФ.

«Необходимо повышать долю административной и уголовной ответственности за обман в долевом строительстве. Застройщик должен понимать, что он, собрав деньги с людей и бросив стройку, не отделается только испугом и условным наказанием, а получит реальный тюремный срок и конфискацию не только своего имущества, но и имущества близких членов семьи», — заявлял Александр Дрозденко в феврале 2018 года.

Власти Ленинградской области также готовят обращение с предложением к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о проведении межпарламентских слушаний по проблеме обманутых дольщиков с целью выработки единой позиции для агломерации.

В 2017 году в Ленобласти было введено 39 «проблемных» домов, где квартиры получили 10,9 тысяч человек.