Ленобласть усилит меры против недобросовестных застройщиков
Ленинградская область, 21 марта, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области предлагают усилить координацию с правоохранительными органами в борьбе с недобросовестными застройщиками. Об этом заявил 21 марта губернатор Александр Дрозденко, выступая на коллегии прокуратуры Ленобласти, посвященной соблюдению прав участников долевого строительства.
«С 2012 по 2016 годы мы решили проблемы дольщиков 15 домов — 2 113 граждан обрели квартиры. В 2017 году еще почти 11 000 собственников получили ключи от квартир в жилых комплексах, построенных с отставанием от графика», — сообщил Александр Дрозденко.
По его словам, Ленинградская область направила в Госдуму свои предложения по модернизации федерального законодательства о долевом строительстве. «Мы рассчитываем, что проблемных домов с каждым годом будет все меньше», — сказал губернатор.
Дрозденко также напомнил, что в 2018 году в Ленобласти запланирован ввод 2,25 млн кв. м жилья. Хотя большинство домов сдается без замечаний со стороны контролирующих органов, однако наличие «проблемных» жилых комплексов вызывает серьезную озабоченность со стороны областного правительства, отмечают в пресс-службе губернатора.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Ленинградской области выступает за ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков, включая субсидиарную ответственность всех юрлиц и владельцев строительных компаний.
Власти региона предлагают создать общероссийский «черный реестр застройщиков», чтобы исключить возможность работы одних и тех же скомпрометированных физических и юридических лиц в разных регионах РФ.
«Необходимо повышать долю административной и уголовной ответственности за обман в долевом строительстве. Застройщик должен понимать, что он, собрав деньги с людей и бросив стройку, не отделается только испугом и условным наказанием, а получит реальный тюремный срок и конфискацию не только своего имущества, но и имущества близких членов семьи», — заявлял Александр Дрозденко в феврале 2018 года.
Власти Ленинградской области также готовят обращение с предложением к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о проведении межпарламентских слушаний по проблеме обманутых дольщиков с целью выработки единой позиции для агломерации.
В 2017 году в Ленобласти было введено 39 «проблемных» домов, где квартиры получили 10,9 тысяч человек.