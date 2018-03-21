Пермь, 21 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Минздрав Пермского края заявил о кадровых изменениях. Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти № 9. Бывший главврач возглавит станцию скорой медицинской помощи. Василию Терехину, занимавшему прежде эту должность, предложено продолжить работу в данной сфере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, приоритетом в работе Евгения Камкина станет реализация масштабного проекта по функциональному объединению всех служб скорой помощи Пермского края.

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«Сейчас прорабатывается вопрос упорядочивания системы службы скорой медицинской помощи. Наша цель — увеличить доступность: стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы. Поэтому, с учётом опыта работы Евгения Камкина в данном направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции скорой помощи», — сказал заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев.

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Стоит отметить, что Евгений Камкин уже имеет опыт работы в должности главврача станции скорой помощи. Однако в 2015 году он покинул пост руководителя Пермской станции после скандала, связанного с гибелью 12-летней девочки. Ребёнка длительное время возили на спецавтомобиле скорой помощи по разным больницам, в пути сердце подростка остановилось.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В минздраве после проверки заявили о нарушениях стандартов и порядка оказания медпомощи в МСЧ № 11, а также маршрутизации скорой помощи на территории Перми.

В конце 2015 года Камкин победил в конкурсе на замещение вакантной должности главврача МСЧ№9. Но и тут случился скандал. Врач-реаниматолог обратился к губернатору с открытым письмом, где указал, что с назначением в 2015 году нового главврача наметились «явные признаки умирания больницы». Врач сообщил об оттоке высокопрофессиональных медкадров из МCЧ, ухудшении условий для оказания помощи пациентам, а также многомиллионных «ненужных больнице, плохо сделанных ремонтах».

Новым руководителем МСЧ № 9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ № 21. Перед ней поставлена задача — развитие медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего в акушерстве и экстренной медицинской помощи.