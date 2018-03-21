Ярославль, 21 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. 21 марта представитель ярославской общественности Елена Богданова попросила мэрию Ярославля убрать с улицы Кирова торговые палатки-шале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Пончиковую убрали, шале остались

Она подняла этот вопрос на заседании комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

«Хотела бы обратиться ко всем депутатам насчет ярмарки на улице Кирова. Я не знаю ее статус, возможно, это и не ярмарка, потому что эти домики стоят там постоянно. Установлены они, по моему мнению, с нарушениями противопожарных норм, портят облик главной улицы Ярославля. Большая просьба убрать их, а чтобы предприниматели не пострадали, найти им другое место. Давайте освободим нашу улицу Кирова, хотелось бы, чтобы вы приняли по этому вопросу какое-то определенное решение», — сказала Елена Богданова.

На это заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов пояснил, что это действительно ярмарка, был проведен конкурс, победителем был признан АО «Центр».

"Домики-шале находятся в собственности этого акционерного общества, и оно сдает их в аренду предпринимателям. Они просили разместить сувенирную ярмарку именно на улице Кирова, где существует большой туристический поток. Востребованность у нее есть. Поэтому она находится на улице Кирова, чтобы получить доход нашему муниципальному предприятию и удовлетворить запросы предпринимателей. Если убрать шале и поставить лотки — появятся другие проблемы, доставка товара, столики, развалы, раскладушки», — пояснил Алексей Торопов.

Он отметил, что если у общественности есть предложения, их готовы рассмотреть. Тем не менее, ярмарка разыграна на год, так что в ближайшие месяцы ее вряд ли уберут.