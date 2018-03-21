Владимир, 21 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Владимирская область испытывает нехватку учителей начальной школы. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева. Уточнять, какая именно потребность в учителях существует, глава департамента не стала.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Самая сложная ситуация в последние три года сложилась в начальной школе. Проблема особенно сильно ощущается в районах, которые граничат с Московской областью. Это связано в первую очередь с зарплатами учителей: такие преподаватели работают только с одним классом, поэтому не могут увеличить свою нагрузку. При этом в некоторых случаях учителя берут по два класса, такие примеры есть в школах, где занятия ведутся в две смены.

«Есть часть школ, где педагоги-учителя начальных классов ведут два класса — в первую смену и во вторую смену, но таких школ очень немного. Да, есть такая ситуация, но это всё прежде всего связано с отсутствием кадров учителей начальных классов. Они с неудовольствием это делают, это же очень тяжёлый труд — к вам придёт орда целая, тридцать детей, которые неуправляемые, это надо понять. И две смены отработать в таком очень тяжёлом, серьёзном труде, это очень сложно», — цитирует Ольгу Беляеву портал «Зебра ТВ».

Для выхода из ситуации в областном департаменте образования пытаются увеличить базовую часть зарплаты учителей. У молодых учителей в регионе есть возможность получить доплату, чтобы зарплата была равна жалованию учителя первой категории. Кроме того, в регионе у молодых учителей есть возможность получить льготную ипотеку. Этой возможностью воспользовались уже 160 педагогов.

Но суммы всё равно небольшие. По словам Ольги Беляевой, молодой учитель получает ставку в девять тысяч рублей. В первые два года к этому прибавляется еще пять тысяч в месяц, то есть получается, что молодой педагог, работающий на одну ставку и не получающий никаких надбавок, будет зарабатывать всего 14 тысяч рублей.

Добавим, что в январе 2018 года средняя зарплата учителей во владимирских школах, по данным Росстата, была равна 26,6 тысячи рублей. В январе-декабре 2017 года она составляла 25,5 тысячи рублей. По данным Ольги Беляевой, средняя зарплата учителей равна 26,8 тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная проблема есть и в сфере здравоохранения региона. К примеру, в 2013 году в регионе не хватало более 1300 врачей. К 2017 году потребность удалось сократить до 900 специалистов.

Врачи на местах сообщают о том, что в отдельных районах дефицит медицинских кадров составляет 45%. Более половины работающих в сельской местности врачей — люди предпенсионного и пенсионного возраста.

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В феврале 2018 года губернатор Светлана Орлова сообщила, что за пять лет в регион пришли работать 415 молодых врачей. Они приехали в регион в том числе и из зарубежных стран.

«Несмотря на дефицит кадров, за прошедшие пять лет не было закрыто ни одно медицинское учреждение, сохранены все амбулатории, ФАПы, станции скорой медицинской помощи. Кадровая ситуация в нашем регионе стабилизируется», — сказала тогда глава региона.