Киев, 21 марта, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики активно обсуждают первое взыскание украинским Минюстом около 100 млн грн. ($3,8 млн) с «Газпрома» за счет реализации активов российской компании на территории Украины. Взыскание проведено по делу о штрафе российской компании антимонопольным комитетом Украины в $6,6 млрд якобы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, 3,6 млн долл. — это всё, что фактически было у «Газпрома» на территории страны. На очереди аресты зарубежного имущества и активов «Газпрома».

"Мы уже взыскали часть средств — это всё, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн грн… Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сказал Петренко.

В свою очередь, глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe заявил, что ожидает от «Газпрома» выполнения решений Стокгольмского арбитража о выплате Украине 2,56 млрд долл. и возобновление поставок газа в объеме до 5 млрд куб. м.

«Надеемся, что «Газпром» выполнит решения арбитража», — сказал Коболев 21 марта.

При этом он обвинил Кремль в политизации вопроса поставок газа. Коболев призвал ЕС отказаться от «политического проекта» «Северный поток-2».

«На практике Россия совершенно не хочет разделять вопросы поставок газа и свои политические задачи. С их точки зрения, это одно и то же, и газ для них — очень важный инструмент в достижении целей по широкой геополитической повестке», — добавил Коболев.

Кроме того, директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич отметил, что на территории Украины фактически нет собственности российского «Газпрома», арест которого может покрыть штраф АМКУ в 6,6 млрд долл.

«Всё имущество, которое доступно украинскому минюсту, госисполнительной службе — это 40% акций «Газпрома» в ЧАО «Газтранзит». К сожалению, теперь это можно признать металлоломом, поскольку система лупингов — соединительные трубы между магистральными газопроводами строилась, чтобы увеличить транзит в сторону балканского направления. Они строились в конце 90-х… Там по 40% у «Натогаза» и «Газпрома». Оставшиеся акции принадлежат турецкой компании… ЧАО «Газтранзит» не стоит 24 млн долл., о которых говорил премьер Владимир Гройсман. Это просто смешно, за что 24 млн, за неработающий трубопровод? В начале этого года, после того как ситуация с антимонопольным комитетом приобрела конкретные очертания, «Газпром» разорвал договора, он фактически самоустранился от какой-либо деятельности в данном хозсубъекте», — сказал Марунич 20 марта в эфире онлайн-студии «CapitalTV».

Он назвал имущество «Газпрома» на Украине «ушами от мертвого осла».

«Продать это можно, но вряд ли найдется сумасшедший, готовый купить этот актив, с учетом того, что происходит между Украиной и Россией. Кроме того, у «Газпрома» здесь есть еще меньшие по стоимости активы — это 50% ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Там у них с «Нафтогазом» равные доли и уставной капитал, если не ошибаюсь, 0,5 млн долл. Кто это купит? Кому нужны уши от мертвого осла? Можно арестовать счета людей, которым «Газпром» платит зарплату. Там будет пара миллионов гривен зарплатного фонда. Это всё, на что могут рассчитывать», — пояснил Марунич.

В то же время эксперт допускает аресты имущества «Газпрома» в странах ЕС и СНГ по решению Стокгольмского арбитража на 2,56 млрд долл.

«Если подавать соответствующие иски в другие суды страны СНГ, то в теории — да… Реальный газ, который «Газпром» поставил в ФРГ немецким потребителям, можно взыскать. Возможно, мы увидим обращения украинских чиновников в определенные инстанции стран Евросоюза, вплоть до попыток взыскания имущества, активов «Газпрома»… По закону они имеют на это право», — подчеркнул Марунич.

Кроме того, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что своими действиями «Нафтогаз» «только оттягивает свой конец».

«Наконец-то появляются публичные попытки оценить юридические, а не политические перспективы продолжения суда между «Нафтогазом» и «Газпромом». Но по иронии судьбы по утверждению юристов дело уже давно является политическим, поэтому говорить об объективности в судебном деле «Нафтогаза» и «Газпрома» — не стоит», — написал Корольчук на своей странице в Фейсбуке.