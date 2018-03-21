Москва, 21 марта, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Тактика российских властей по стратегическому терпению в отношении происходящего на Украине изжила себя, и ее пора прекращать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Ранее кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества между РФ и Украиной, заключенную на 2011—2020 годы.

«Нам пора прекращать нашу тактику стратегического терпения и наших коллег на Украине наказывать, потому что они ведут себя беспрецедентно нагло — арестовали имущество «Газпрома», разорвали эту программу. До этого выдавили наши банки, нефтяные компании», — отметил Емельянов.

При этом, по его словам, Украина наращивает экспорт в РФ и ввозит в нашу страну свою машиностроительную продукцию и продукцию обрабатывающей промышленности.

«Иных рынков для ее сбыта нет, поэтому надо вводить санкции вплоть до запрета конкретных видов их продукции — труб, колес, сельскохозяйственной продукции и так далее», — предложил Емельянов.

Он уверен, что экспортируемая с Украины продукция давит российских производителей, но при этом Украина получает за нее деньги.

«А эти деньги идут на то, чтобы вести антироссийскую политику, поэтому надо перестать стесняться и заигрывать с их покровителями на Западе, а один раз врубить санкции, чтобы неповадно было. Они быстро охладятся, и не будет ни арестов, ни разрыва соглашений. Хватит уже терпеть, слишком долго мы терпим», — подчеркнул Емельянов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономического сотрудничества с Россией была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других.