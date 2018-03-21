Ярославль, 21 марта, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской агломерации руководством регионального проектного офиса всем заказчикам поставлена задача синхронизировать работы с сетевыми организациями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Ярославльводоканал».

Ярославльводоканл Сотрудники «Ярославльводоканала»

"Были проведены совещания совместно с департаментом ЖКХ, мэрией города Ярославля и ресурсниками, на которых обсуждались графики производства работ. Таким образом, когда подрядчики по дорогам приступят к основным работам в рамках проекта, у них не должно возникнуть проблем — им не придется вскрывать свежеуложенное асфальто-бетонное покрытие. «Ярославльводоканал» продолжает работы по замене сетей, для того, чтобы организации, проводящие ремонт дорог, смогли приступить к дорожным работам согласно графика выполнения работ по ремонту улично — дорожной сети. Тепловики приступят к работам незамедлительно по окончанию отопительного сезона», — говорит и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев.

Работы «Ярославльводоканал» начал в январе, на сегодняшний день завершены они уже на четырех улицах города. Активно ведутся работы по реконструкции водопровода по улице Златоустинская, Чехова, Нефтяников, Павлова, Магистральная и Большая Норская 2. Начались масштабные работы по реконструкции водопровода на улице Богдановича.

«На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. Замена водопровода проводится с целью повышения надежности, бесперебойности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного полотна», — пояснил заместитель технического директора по водоснабжению Сергей Белов.

Всего в 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения, общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.

Напомним, в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 составит 1,46 миллиарда рублей. Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В регионе это Агломерация «Ярославская», в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.