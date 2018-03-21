Ереван, 21 марта, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Парламент Армении избрал сегодня, 21 марта, Грайра Товмасяна председателем Конституционного суда. По итогам закрытого голосования «за» Товмасяна проголосовали 64 депутата, 27 проголосовали «против».

Photolure Грайр Товмасян

Товмасян выразил благодарность за доверие, а председателю Национального Собрания Ара Баблояну также за то, что он выдвинул его кандидатуру на этот пост.

Как вы упомянули, хороший председатель Конституционного суда или председатель хорошего Конституционного суда… Я обещаю, что буду и тем и другим», — заявил Товмасян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у депутатов из оппозиционной фракции «Елк» возникло множество вопросов к Грайру Товмасяну.

Несмотря на то, что в Армении в 2015 году изменилась Конституция, председатель Конституционного был избран по старому регламенту, поскольку положения, касающиеся этих выборов, вступят в силу только после 9 апреля. А в этом вопросе между положениями Конституции 2015 и 2005 года есть существенные различия.

Если выборы главы КС состоялись бы в соответствии с Конституцией, принятой в 2015 году, то Конституционный суд избрал бы председателя из своего состава сроком на 6 лет и без права на переизбрание. Между тем, согласно положениям принятого в 2005 году Основного закона, председатель Конституционного суда, которого изберет Национальное Собрание, будет пребывать в этой должности не 6 лет, а до 65-летнего возраста. В случает с Грайром Товмасяном, он может быть главой высшей судебной инстанции Армении ещё 17 лет.

Именно этот вопрос поднял депутат Артак Зейналян в ходе обсуждения кандидатуры Товмасяна 20 марта: как получается, что принята новая Конституция, однако, фактически, она не действует в пользу одного из её авторов.

Конституцией 2015 года предусматривается, что председатель Конституционного суда должен занимать эту должность 6 лет, заложена новая концепция, новая идеология. «Вы не чувствуете какого-то дискомфорта и чувства несправедливости в вашу пользу?» — спросил Зейналян.

Товмасян ответил, что несущественно, как долго он будет находиться на должности, важно не нарушать Конституцию.

Для нас не важно, кто будет годом больше или годом меньше находиться на должности и на какой должности… Мы одно должны оставить: с этого момента, несмотря на дискомфорт, несмотря на неудобство, никогда не нарушать Конституцию, и все эти процессы происходят по действующей сегодня Конституции», — сказал Товмасян.

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что Грайр Товмасян имеет непосредственное отношение к «основанному на лжи государству», которое строит президент Серж Саргсян, нарушая своё обещание не претендовать на должность президента или премьер-министра.

По словам Пашиняна, согласно написанным Грайром Товмасяном законам, в парламентской Армении сокращается длительность выступления депутатов, выборы премьер-министра были перенесены со 2 марта на 17 апреля, кроме того, хотя, согласно Конституции, результаты выборов президента могут быть обжалованы, однако, опять-таки согласно написанному Грайром Товмасяном закону, этот пункт на практике применить невозможно, поскольку он вступает в силу после истечения срока полномочий президента, когда уже истекут все предусмотренные для обжалования сроки.

Вот это концепция основанного на лжи государства, понимаете, выборы президента организуются по не предусмотренному Конституцией порядку, они проводятся с кандидатом, не удовлетворяющим требованиям Конституции, и выясняется, что все это нет никакой возможности обжаловать в Конституционном суде. Дамы и господа, присяжные заседатели, после всего этого почему бы Сержу Саргсяну не командировать его в Конституционный суд? Грайр Товмасян командируется в Конституционный суд и назначается председателем, чтобы быть, как принято говорить в международной терминологии, watchdog этого основанного на лжи государства, что в переводе на армянский звучит грубо, но очень точно — «сторожевая собака», конечно, в политическом смысле этого слова», — заявил Пашинян.

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Ранее в беседе с ИА REGNUM политолог Акоб Варданян выразил мнение, что хоть и сделано всё возможное, чтобы Грайр Товмасян мог руководить Конституционным судом 17 лет, но Товмасян не воспринимается всерьез как профессиональным сообществом, так и правящей Республиканской партией Армении и долго не продержится на этом посту.

Напомню, что после того, как Товмасян был уволен с поста министра юстиции, он согласился на пост руководителя аппарата Национального Собрания. И дело даже не в том, что он на эту должность согласился, по-моему, он бы согласился и на любую другую должность, а в том, что ему предложили именно эту — техническую должность. Я могу предположить, хоть и делается так, чтобы Товмасян смог руководить судом до 65 лет, но вряд ли он продержится на своем посту даже все шесть лет, которые отведены главе Конституционного суда новой Конституцией. Ему достанется это кресло лишь потому, что единственный реальный кандидат на этот пост от правящей партии, нынешний министр юстиции Давид Арутюнян нужен Сержу Саргсяну в активной политике», — сказал Варданян.