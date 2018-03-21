Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 марта, 2018, 14:23 — ИА Регнум. 16 марта, в день визита в Переславль губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с памятником Владимиру Ленину на Народной площади произошли очередные метаморфозы. Он предстал перед изумленными жителями в виде будки для почетного караула, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Владимиру Ленину в Переславле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятник был поврежден во время реконструкции центра внешкольной работы «Ювента». Старейшая скульптура Ленина в Ярославской области лишилась сначала руки, а потом постамента. Найти ответственных за разрушение памятника не удалось. Ремонт дома культуры завершился, строительный забор убрали, и монумент оказался спрятанным в короб из листов фанеры.

16 марта «Ювенту» торжественно открыли, а поврежденный памятник задекорировали под будку для почетного караула. Никаких следов того, что на площади установлен памятник Владимиру Ленину, не осталось.

Научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц негативно отнеслась к попытке «спрятать» проблему.

«История с Ильичом, остатки памятника которому сейчас спрятаны в декоративной оболочке сторожевой будки у здания обновленного Дома культуры, всколыхнула буквально весь город. По сути, никто не взял на себя ответственность за произошедшее. По-человечески недостойно прятаться за бумажки с пустыми ответами. Мемориальная скульптура — знак нашего коллективного уважения и памяти. Все монументы на территории города поставлены по решению городской Думы или, ранее, Горсовета. Однако дальнейшая судьба памятников — их содержание, уход, текущий ремонт — оказалась формально не прописанной. Периодически возникают инициативы по установке в городе новых памятников, но при таком отношении к уже имеющейся скульптуре ставить новую как-то странно», — сказала Елена Шадунц.

На последнем заседании Переславского отделения ВООПИиК 12 марта 2018 года было принято решение направить от общества обращение в министерство культуры на имя министра Владимира Мединского с просьбой взять ситуацию вокруг памятника на контроль, а также требовать от администрации города принять монумент на баланс и отреставрировать его.