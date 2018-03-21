Калининград, 21 марта, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Подавший сегодня, 21 марта, в отставку мэр Калининграда Александр Ярошук и губернатор Калининградской области Антон Алиханов публично обменялись любезностями, тем самым дезавуировав (во всяком случае для общественности) слухи о конфликте между политиками.

Instagram.com/aaalikhanov Алиханов и Ярошук

Экс-глава Калининграда похвалил губернатора, общаясь с журналистами, а руководитель Калининградской области — через соцсеть.

«Хочу отдельное спасибо сказать правительству Калининградской области и сегодняшнему губернатору Антону Андреевичу Алиханову, у которого, что меня порадовало, Калининград — в приоритете, — сказал Ярошук. — Сначала надо сделать столицу, привести её в то состояние, о котором многие калининградцы говорят. Это благоустройство всех дворов, территорий, парковых зон. Дай Бог, чтобы это всё было выполнено и, я считаю, что он (Алиханов) все свои слова сдержит».

В свою очередь губернатор написал в своём «Инстаграме»:

"Сегодня о своём решении покинуть пост градоначальника заявил Александр Георгиевич Ярошук. Харизматичный управленец, который за 11 лет работы в должности мэра сделал очень много для любимого города. Хотелось бы поблагодарить Александра Георгиевича за тесное, практически ежедневное взаимодействие, ответственность в отношении договоренностей. Профессиональных и личных успехов на новом месте работы!»

Свой пост Алиханов сопроводил несколькими хэштегами, среди которых самый загадочный — «#политическаяамбразура».

По неофициальным сведениям, Ярошук поборется на выборах депутата Госдумы, поскольку это место станет вакантным после решения действующего депутата Алексея Силанова принять участие в конкурсе на должность мэра Калининграда. Сам Ярошук, общаясь сегодня с журналистами, признался, что уходит в федеральный центр.

«Было предложение перейти на более высокий федеральный уровень. Работа будет связана с Калининградом и Калининградской области. Какая именно работа, сообщу позже», — сказал экс-мэр.

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ИА REGNUM напоминает, что сегодня калининградский мэр, возглавлявший город целое десятилетие, досрочно ушел в отставку. Врио главы Калининграда назначена председатель городского комитета по финансам Наталья Дмитриева.

Одновременно депутаты горсовета назначили конкурс на должность главы Калининграда, который состоится 16 апреля 2018 года. Глава будет избран депутатами уже 18 апреля.