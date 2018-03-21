Ярославль, 21 марта, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Депутатов областной думы и муниципалитета города Ярославля просят дать на лапу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В качестве просителей выступают четвероногие питомцы приюта «Ковчег».

Дадут ли депутаты на лапу?

21 марта депутаты облдумы и муниципалитета получили трогательные обращения от имени собак, которые живут в ярославском приюте «Ковчег». Барбосы очень просят народных избранников помочь со строительством теплого здания:

«Меня зовут Феликс. Я живу в приюте «Ковчег» в городе Ярославль. Несколько лет назад добрые люди спасли меня от смерти на улице, забрали в приют, вылечили и откормили. Я и мои друзья по несчастью жили в просторных теплых вольерах в домике. А потом нам пришлось переехать на новое место. Не только мне одному — всему приюту и его 162 обитателям! Мы переехали, но теперь у нас нет теплого дома. Мы живем в уличных вольерах и жмемся от холода в будках. Эту зиму были сильные морозы. Я еле пережил их… Добрые люди, которые спасают нас и ухаживают за нами начали строить новый теплый дом. Но строительство идет очень медленно, не хватает денег. Поддержите, пожалуйста, нас! Я, Феликс, и мои четвероногие друзья просим помочь завершить начатое строительство!», — просят собаки.

Они приглашают депутатов, которые еще не были в приюте, приехать в гости и познакомиться, лично посмотреть, как идет строительство, убедиться, что теплое здание «Ковчегу» жизненно необходимо.

«Мы действительно едва пережили эту зиму. Часть короткошерстных собак едва не погибли от морозов, мы отогревали их, как могли, надевали комбинезоны, свитера. Но все было напрасно. К счастью, некоторых наших питомцев на время холодов разобрали по временным передержкам добрые люди. Кто-то уже не смог расстаться с новым членом семьи, но часть собак вернется обратно. Новую зиму они не перенесут. Поэтому за весну и лето нам жизненно необходимо достроить теплое здание. Мы очень надеемся на помощь всех неравнодушных — как депутатов, так и простых людей с добрым сердцем», — говорит директор приюта Екатерина Кутузова.

Сбор на завершение строительства идет на интернет-площадке Планета.