Чебоксары, 21 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Три территории стали безоговорочными лидерами рейтингового голосования в столице Чувашии по благоустройству. Большинство горожан считает, что в первую очередь в Чебоксарах надо благоустроить территорию возле универмага «Шупашкар», которая не ремонтировалась капитально с советских времён. Следом идут Московская набережная, Красная площадь, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоги голосования.

Бюллетени

18 марта в столице Чувашии чебоксарцы выбирали, какие территории будут благоустроены в 2018 году за федеральный счёт, таких кандидатов было 18. Данный перечень был составлен по итогам сбора предложений администрациями районов и интернет-голосования. Из них надо было выбрать три пространства, которые должны быть благоустроены в первостепенном порядке. В голосовании, которое проходило на 112 участках, приняли участие более 151 тыс. жителей, или 41% от общего числа избирателей в столице.

Cap.ru Итоги голосования

По итогам подсчёта наибольшее число голосов набрала территория в новоюжном районе Чебоксар — площадка возле универмага «Шупашкар», набравшая 36,45% голосов. Отметим, что новоюжный район относится к так называемым спальным районам. Ранее власти критиковали за то, что в этом районе нет «ни одного парка и сквера».

На втором и третьих местах — Московская набережная (33,8%) и Красная площадь (32,05%). На четвёртой строчке — Кадетский парк (25,59%), который находится через дорогу от универмага «Шупашкар» и будет благоустроен в рамках строительства Чувашского кадетского корпуса.

Cap.ru Дизайн-проект благоустройства территории возле «Шупашкара»

Ещё один новоюжный объект — «Дорис-парк», получивший 17,37% голосов и занявший шестое место. Он ненамного уступил скверу Чапаева (17,85%), центром которого являются два объекта культурного наследия — памятник Чапаеву и музей Чапаеву.

В топ-10 также вошли Театральная набережная (16,62%), сквер у ДК «Салют» (15,81%) и парк на площади Победы в Чапаевском посёлке (10,64%). На последних местах сквер Электротехников (3,33%) и аллея по улице Айзмана (4,14%).

«Федеральный проект по формированию комфортной городской среды сейчас набирает обороты. 18 марта жители Чебоксар сделали свой выбор в пользу парков, скверов и других территорий, которые нужно благоустроить. Выбор горожан для нас — в приоритете», — отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Власти заверяют, что муниципальная программа по благоустройству общественных территорий в 2018 году будет формироваться на основании заявок жителей. Отметим, что федеральная программа «Комфортная городская среда» будет действовать до 2022 года

«Актуализированная муниципальная программа на ближайшие годы будет обнародована до 31 марта текущего года», — говорит заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации города Чебоксары Павел Порфирьев.