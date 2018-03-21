Клинцевич рассказал, почему посол Британии не поедет на встречу по Скрипалю
Москва, 21 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В содержательном плане участие посла Великобритании или его неучастие во встрече в МИД по «делу Скрипаля» ничего не изменит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
МИД РФ пригласил послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании Скрипаля и его дочери.
«На мой взгляд, не имеет значения, примет участие посол Британии в сегодняшней встрече в МИД по «делу Скрипаля» или нет. В содержательном плане это ничего не изменит», — сказал Клинцевич.
В ситуации показательно само отношение Великобритании к возможному расследованию, говорит сенатор.
«С ее стороны не чувствуется никакой заинтересованности в том, чтобы установить истину. Напротив, делается всё, чтобы никакого международного расследования, на чем настаивает Россия, не было. Думаю, что в этом свете и следует рассматривать отказ посла Великобритании приехать в МИД», — рассуждает он.
Британский посол в РФ Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили в дипмиссии.