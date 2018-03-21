Москва, 21 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В содержательном плане участие посла Великобритании или его неучастие во встрече в МИД по «делу Скрипаля» ничего не изменит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

МИД РФ пригласил послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании Скрипаля и его дочери.

«На мой взгляд, не имеет значения, примет участие посол Британии в сегодняшней встрече в МИД по «делу Скрипаля» или нет. В содержательном плане это ничего не изменит», — сказал Клинцевич.

В ситуации показательно само отношение Великобритании к возможному расследованию, говорит сенатор.

«С ее стороны не чувствуется никакой заинтересованности в том, чтобы установить истину. Напротив, делается всё, чтобы никакого международного расследования, на чем настаивает Россия, не было. Думаю, что в этом свете и следует рассматривать отказ посла Великобритании приехать в МИД», — рассуждает он.

Британский посол в РФ Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили в дипмиссии.