Москва, 21 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Депутатские варианты для названия новейшего вооружения не прошли отбор Минобороны РФ и не были включены в общий список вариантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом в ходе пленарного заседания заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Голосование для выбора названий новейшим образцам российского стратегического вооружения проходило в открытом режима на сайте Минобороны РФ. Речь идет о новых типах оружия, о которых заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Среди названий для боевого лазерного комплекса лидируют варианты «Пересвет», «Светлячок», «Блик», для крылатой ракеты — «Буревестник», «Пальмира» и «Сюрприз», а для беспилотного подводного аппарата — «Аврора», «Бездна» и «Карась». Последний вариант особенно возмутил Жириновского.

«Я предложил названия для ракет — ни одно Минобороны не пропустило. «Смерч», «Сокрушение», «На погибель», «На тот свет», «Беспощадный», «Всесокрушающий», «Молниеносный», «Адская карусель», «Последняя атака», «Зловещий дракон», «Неумолимый», «Последний полет», «Ангел смерти», «Глаз сатаны», «За упокой», «Вы нас не ждали», «Три варвара», «Геенна огненная». Ни один не прошел! «Карась». Вы что, смеетесь, какой карась?» — возмутился Жириновский.