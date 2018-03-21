Вашингтон, 21 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным американский лидер выразил обеспокоенность достижениями России в сфере разработки новых типов стратегических вооружений. Об этом пишет 21 марта The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Издание, ссылаясь на неназванного чиновника из администрации Трампа, пишет о том, что глава Белого дома приветствовал настрой России на снижение гонки ядерных вооружений. В то же время Дональд Трамп подчеркнул в разговоре с Владимиром Путиным, что на модернизацию армии США выделено $700 млрд.

Отметим, что в Кремле также прокомментировали телефонные переговоры лидеров двух стран, в разговоре которых, в частности, была подчёркнута «важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

Напомним, 20 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Дональд Трамп поздравил российского президента с победой на выборах.

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Главы государств обсудили вопросы развития практического взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Президенты двух стран говорили об урегулировании в Сирии и на Украине. Также была обсуждена проблема, связанная с урегулированием на Корейском полуострове.

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