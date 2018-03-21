Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Спуск на воду корвета «Ретивый» (проект 20 380), который строится на «Северной верфи» в Петербурге, запланирован на 2-й квартал 2019 года. Передача корвета российским военным морякам должна состояться в 2020 году. Об этом сообщила 21 марта ИА REGNUM пресс-служба предприятия.

Nordsy.spb.ru Аналогичный «Ретивому» корвет «Стойкий» проекта 20380

В настоящее время завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение корвета «Ретивый». Через 7−10 дней состоится погрузка главных двигателей в кормовое машинное отделение корабля. Это позволит начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей.

ПАО «Северная верфь» строит для ВМФ России сразу пять корветов: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20 385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20 380), а также «Дерзкий» (проект 20 386). Все они разработаны ЦМКБ «Алмаз», ведущим проектировщиком боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.

Читайте также: Фрегат-невидимку в Петербурге подготовили к вселению экипажа

Корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Несмотря на небольшое водоизмещение, на корабле есть ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27.

Корветы строятся с использованием композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, снижающими радиолокационную заметность корабля. Ракетное вооружение и антенные посты встроены в корпус, что также делает корабли малозаметными для противника.

«Опыт эксплуатации ранее построенных Северной верфью четырех корветов проекта 20 380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») подтвердил правильность применения этих материалов и принципиальных конструкторских решений», — подчеркивают петербургские кораблестроители.

Основные характеристики корветов проекта 20 380: водоизмещение — 2200 тонн; длина — 104 м; ширина — 13 м; скорость — до 27 узлов; дальность плавания — 3500 миль; автономность — 15 суток; экипаж — 99 человек.

Корабль вооружен 100-мм артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М. Ракетное вооружение: универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут». Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет». Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.