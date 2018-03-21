Москва, 21 марта, 2018, 13:12 — ИА Регнум. У народа есть доверие не к власти, но лично к президенту, от которого он ждет коренных изменений, заявил декан Высшей школы телевидения МГУ профессор Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Доверие гигантское не к власти, а лично к Владимиру Владимировичу Путину, ко всем остальным, не будем упоминать эти институты, оно либо минимально, либо скептично…» — заявил профессор.

По его словам, России нужна мобилизация для преодоления катастрофического отставания от Запада, очередной революционный скачок, который всегда обеспечивал ей развитие.

«Прорыв — это так или иначе мобилизация. Россия развивалась этими революционными рывками: отставала, отставала от этого Запада, а потом раз, и догоняла, либо раз, и обгоняла. Вот нам этот обгон нужно совершить не только в сфере «Калибров», «Кинжалов» и прочих, пока еще безымянных орудий обороны», — заявил Третьяков.

По словам эксперта, люди ждут от Путина того, чтобы он не только заставил бояться внешних врагов России, но и внутренних.

«Калибрами» по внутреннему врагу, «Кинжалами» по внутренней пятой колонне, вот что ждут люди от Путина… Есть конкретная вещь — экономика во всех ее ипостасях… а кто занимается экономикой? Правительство. Я крайне низко оцениваю качество работы правительства, которое сейчас еще остается…» — продолжил мысль эксперт, отметив, что, по его мнению, если правительство через два года не обеспечит 7% роста ВВП, оно должно быть целиком и полностью отправлено в отставку.

Напомним, что Владимир Путин 18 марта был избран президентом России. После подсчета 99,9% голосов он набрал 76,69% голосов при явке почти 70%. Таким образом, Путин получил невероятную народную поддержку, что теоретически дает ему широкий коридор возможностей для трансформаций.

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