Берлин, 21 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии обнаружили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию, сообщает портал Gizmodo.

В блокчейне биткоина

Специалисты проанализировали 1600 хранившихся в цепочках транзакций криптовалюты файлов и обнаружили в восьми из них запрещенный контент.

Так, на одной из картинок был изображен несовершеннолетний, еще в двух других файлах находилось в общей сложности 274 ссылки на контент, связанный с насилием над детьми. При этом 142 из них уходило в даркнет — частную сеть, соединение которой устанавливается только между доверенными лицами.

По словам специалистов, порнография может сделать блокчейн незаконным в большинстве стран мира, а использование любой основанной на блокчейне системе может трактоваться как нелегальное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор начал массовое блокирование интернет-сайтов с порнографическим контентом. Так, за два дня — 12 и 13 марта — ведомство заблокировало несколько десятков сайтов.

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