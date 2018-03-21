Москва, 21 марта, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Компания «Алроса» продемонстрировала детектор для определения подлинности бриллиантов. Об этом 20 марта сообщается на сайте компании.

pixel2013 Бриллианты

Прибор получил название ALROSA Diamond Inspector. Он способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также имитации бриллиантов — фианиты, муссаниты.

Также отмечается, что прибор способен анализировать как отдельные камни, так и бриллианты в ювелирных изделиях. Он обладает высокой точностью при относительно небольшой цене.

Прибор разработан компанией совместно со специалистами ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ).

В компании рассчитывают, что детектор будет востребован как в России, так и за рубежом. С его помощью можно будет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения.

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