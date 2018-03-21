Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 21 марта, как и во всей стране начался период досрочной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). На сдачу первых в этому году экзаменов по географии и информатике в городе записались 350 человек: 79 — на географию, 261 — на информатику. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Петербурге задействовано три пункта проведения экзамена: в Выборгском, Невском и Центральном районах города.

ЕГЭ по информатике и ИКТ включает в себя 27 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут, установленный минимальный балл — 40 баллов. ЕГЭ по географии состоит из 34 заданий. На них отводится 3 часа, причем можно пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37 баллов.

Впервые в процессе сдачи ЕГЭ используется технология, по которой полный пакет экзаменационных материалов распечатывается прямо в аудиториях. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ беспечено присутствие общественных наблюдателей.

В целом досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля 2018 года. В Санкт-Петербурге для участия в досрочном ЕГЭ зарегистрированы 3 138 человек, из которых 30 — выпускники текущего года. Самым популярным экзаменом по выбору как при досрочной сдаче, так и в основном потоке, является экзамен по обществознанию. За ним в Петербурге более других востребован экзамен по литературе. Всего для проведения досрочного периода ЕГЭ в городе подготовлены 13 пунктов.

Как сообщает 21 марта телеканал «Санкт-Петербург», среди сдающих досрочный ЕГЭ сегодня в основном, взрослые люди, которые давно закончили учебу в школе, но по каким-то причинам им понадобилось получить результаты сдачи ЕГЭ.

Также много учащихся заведений среднего профессионального образования. А среди выпускников этого года, в основном, спортсмены, которые летом, в период основной волны ЕГЭ, уезжают на сборы.

Как рассказала телеканалу начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская, защищенный диск с материалами ЕГЭ доставляется в пункты сдачи спецсвязью, а затем в определенное время по паролю он открывается, и материалы распечатываются.

«Это возможность участникам государственной итоговой аттестации увидеть весь процесс», — отмечает чиновница.

Впервые в этом году в пятерку самых популярных экзаменов по выбору вошли история России и русская литература, добавляет источник.