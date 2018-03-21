Столетие БНР: Лукашенко поддерживает националистов, но не очень?
Минск, 21 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём отношении к празднику 100-летия Белорусской народной республики (БНР), который 25 марта по стране планируют отметить местные националисты. На встрече с творческой молодёжью 20 марта глава республики заявил, что поручил руководителям органов власти не вмешиваться в обсуждение этих вопросов.
По мнению Лукашенко, инициаторы праздника должны разбираться сами. Он также отметил, что не против того, чтобы они при желании собирались возле Оперного театра, главное условие состоит в том, чтобы не нарушался порядок. Лукашенко не против и демонстраций, уличных шествий, но не считает их необходимыми.
«Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия. Не потому что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску — переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как двадцать лет тому назад», — объяснил президент.
Он подчеркнул, что актуальная ситуация вокруг страны напряжённая. В качестве примера напряжённости Лукашенко привёл противостояние России и Запада, войну на Украине, развитие вооружённых сил в прибалтийских странах, а Белоруссию назвал «островком стабильности». Поэтому, по словам белорусского лидера, в подобных вопросах надо быть аккуратнее, не расслабляться, беречь то, что есть сегодня, «не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать». Лукашенко отметил, что этот период был в истории страны, однако оценивать это надо адекватно.
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Отметим, что 25 марта белорусские националисты считают «Днем независимости» или «Днем воли» в связи с тем, что во время кайзеровской оккупации в 1918 году самопровозглашённая Рада объявила о независимости БНР. Хотя БНР на оккупированной немецкими захватчиками местности не располагала собственными органами власти, международного признания не получила, а функции правительства здесь осуществлялись частично национальным представительством при германской оккупационной администрации.
ИА REGNUM ранее писало, что ещё в декабре прошлого года администрация белорусского президента и лидер белорусской националистической партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев начали обсуждать возможности совместного празднования 100-летия БНР. Пойдя навстречу националистической оппозиции, власти сделали шаг в сторону сближения с местными необандеровцами в лице БНФ. Так, в начале марта 2018 года мэрия Минска разрешила проведение концерта и митинга по случаю 100-летия провозглашения БНР в центре города 25 марта. Более того, 13 марта в центре столицы открыли и памятный знак в честь идеологов белорусского национализма братьев Антона и Ивана Луцкевичей, причём минский городской исполнительный комитет профинансировал проект и установку знака. 20 марта Мингорисполком отказал всем заявителям в проведении шествия в Минске на «День воли».
Вслед за Минском власти Гродно и Бреста тоже одобрили проведение митингов и концертов в честь 100-летия «независимости» БНР. Горисполкомы в Бресте, Минске, Гродно взяли на себя организацию охраны, медицинского обслуживания и работы коммунальных служб. Праздновать столетие БНР позволили и в Барановичах, Лиде и Кобрине. В Гомеле и Могилеве заявки на массовые мероприятия отклонили, но здесь организаторы планируют проводиться вечеринки и музыкальные выступления, на них разрешения властей не требуется.