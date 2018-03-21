Минск, 21 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём отношении к празднику 100-летия Белорусской народной республики (БНР), который 25 марта по стране планируют отметить местные националисты. На встрече с творческой молодёжью 20 марта глава республики заявил, что поручил руководителям органов власти не вмешиваться в обсуждение этих вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По мнению Лукашенко, инициаторы праздника должны разбираться сами. Он также отметил, что не против того, чтобы они при желании собирались возле Оперного театра, главное условие состоит в том, чтобы не нарушался порядок. Лукашенко не против и демонстраций, уличных шествий, но не считает их необходимыми.

«Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия. Не потому что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску — переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как двадцать лет тому назад», — объяснил президент.

Он подчеркнул, что актуальная ситуация вокруг страны напряжённая. В качестве примера напряжённости Лукашенко привёл противостояние России и Запада, войну на Украине, развитие вооружённых сил в прибалтийских странах, а Белоруссию назвал «островком стабильности». Поэтому, по словам белорусского лидера, в подобных вопросах надо быть аккуратнее, не расслабляться, беречь то, что есть сегодня, «не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать». Лукашенко отметил, что этот период был в истории страны, однако оценивать это надо адекватно.

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Отметим, что 25 марта белорусские националисты считают «Днем независимости» или «Днем воли» в связи с тем, что во время кайзеровской оккупации в 1918 году самопровозглашённая Рада объявила о независимости БНР. Хотя БНР на оккупированной немецкими захватчиками местности не располагала собственными органами власти, международного признания не получила, а функции правительства здесь осуществлялись частично национальным представительством при германской оккупационной администрации.

ИА REGNUM ранее писало, что ещё в декабре прошлого года администрация белорусского президента и лидер белорусской националистической партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев начали обсуждать возможности совместного празднования 100-летия БНР. Пойдя навстречу националистической оппозиции, власти сделали шаг в сторону сближения с местными необандеровцами в лице БНФ. Так, в начале марта 2018 года мэрия Минска разрешила проведение концерта и митинга по случаю 100-летия провозглашения БНР в центре города 25 марта. Более того, 13 марта в центре столицы открыли и памятный знак в честь идеологов белорусского национализма братьев Антона и Ивана Луцкевичей, причём минский городской исполнительный комитет профинансировал проект и установку знака. 20 марта Мингорисполком отказал всем заявителям в проведении шествия в Минске на «День воли».

Вслед за Минском власти Гродно и Бреста тоже одобрили проведение митингов и концертов в честь 100-летия «независимости» БНР. Горисполкомы в Бресте, Минске, Гродно взяли на себя организацию охраны, медицинского обслуживания и работы коммунальных служб. Праздновать столетие БНР позволили и в Барановичах, Лиде и Кобрине. В Гомеле и Могилеве заявки на массовые мероприятия отклонили, но здесь организаторы планируют проводиться вечеринки и музыкальные выступления, на них разрешения властей не требуется.