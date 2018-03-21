Уфа, 21 марта, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Отказ «Роснефти» от иска к АФК «Система» о взыскании 131,6 млрд рублей удовлетворен Арбитражным судом Башкирии. Такое решение приняла судья Светлана Хомутова, передает 21 марта РЕН ТВ.

Pngtree.com Фемида

«Ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу удовлетворить», — заявила Хомутова.

В иске говорилось о взыскании дивидендов в размере 131,6 млрд рублей, которые АФК получила в период владения акциями «Башнефти». Ранее, 20 марта, Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство АФК «Система» об отказе от иска к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 330,4 млрд рублей убытков в солидарном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Арбитражный суд Башкирии полностью снял ограничение со всех активов АФК «Система», арестованных в рамках спора между компаниями в связи с исполнением условий мирового соглашения. Таким образом, стороны сняли претензии в отношении друг друга.

В начале марта АФК полностью погасила свои финансовые обязательства, перечислив «Башнефти» 100 млрд рублей. Мировое соглашение между АФК «Система», «Башнефтью», «Роснефтью» и министерством земельных и имущественных отношений Башкирии было подписано 22 декабря 2017 года.

Первую выплату АФК сделала 28 декабря 2017 года, перечислив «Башнефти» 20 млрд рублей. Второй транш в размере 40 млн рублей «Башнефть» получила 27 февраля.

1 марта арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры, наложенные на акции принадлежащей АФК компании «Мобильные Телесистемы». Решение о снятии ареста с 31,6% акций МТС было принято в рамках исполнения мирового соглашения.