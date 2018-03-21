У нефти есть шанс подняться до $70
Москва, 21 марта, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В последние дни волатильность на рынке нефти снизилась, и большую часть минувшей недели наблюдалсь консолидация в диапазоне шириной порядка 200 пунктов. Brent вела вялую борьбу за уровень $65, и под занавес пятничных торгов совершила восходящий прорыв к $66, который, впрочем, носил преимущественно технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов.
«В целом сырьевой сегмент на данный момент не располагает значимыми факторами поддержки. Попыткам быков протолкнуть баррель в направлении заветного уровня 70 препятствуют страхи по поводу перспектив дальнейшего повышения активности производителей на сланцевых месторождениях США, которые исправно ставят один рекорд за другим», — отметил эксперт.
Растет и число буровых. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе их количество увеличилось на четыре штуки до 800 единиц. А значит, и объемы добычи в стране падать пока не собираются. Этот медвежий фактор будет оставаться актуальным и в более долгосрочной перспективе, особенно учитывая довольно высокую рентабельность добычи для американцев при текущих и даже более низких ценах.
«Если говорить об ОПЕК, то на этом фронте складывается неоднозначная ситуация, которая может усилить нервозность на рынке по мере приближения саммита картеля, запланированного на июнь. В то время как дисциплина соблюдения квот остается высокой, в рядах участников сделки назревает раскол», — пояснил Давыдов.
Если к Ирану, который считает уместной среднюю цену в $60 долларов за баррель, примкнут другие экспортеры группы, соглашение ОПЕК+ может оказаться под угрозой. Некоторые трейдеры надеются на продление сделки на 2018 год или какую-то форму долгосрочного сотрудничества производителей, и если рынок не увидит ни того, ни другого, это принесет разочарование, которое соответствующим образом отразится на ценах.
«Что же касается долгосрочных перспектив Brent, не исключено возвращения котировок к трехлетним максимумам выше отметки $70, достигнутым в конце января. Мировой рынок энергоносителей действительно движется в сторону баланса.
Мировая экономика в целом и китайская в частности подают неплохие сигналы, что позволяет надеяться на повышение спроса, которое прогнозируют и ведущие отраслевые агентства. Саудовская Аравия планирует перенести IPO своей госкомпании на 2019 год, а значит, будет заинтересована в поддержании роста цен дольше, чем предполагалось. И, наконец, у сланцевых компаний США, несмотря на повышение эффективности, тоже есть предел мощности, которого они в определенный момент достигнут», — считает эксперт.
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