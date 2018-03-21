Москва, 21 марта, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В последние дни волатильность на рынке нефти снизилась, и большую часть минувшей недели наблюдалсь консолидация в диапазоне шириной порядка 200 пунктов. Brent вела вялую борьбу за уровень $65, и под занавес пятничных торгов совершила восходящий прорыв к $66, который, впрочем, носил преимущественно технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В целом сырьевой сегмент на данный момент не располагает значимыми факторами поддержки. Попыткам быков протолкнуть баррель в направлении заветного уровня 70 препятствуют страхи по поводу перспектив дальнейшего повышения активности производителей на сланцевых месторождениях США, которые исправно ставят один рекорд за другим», — отметил эксперт.

Растет и число буровых. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе их количество увеличилось на четыре штуки до 800 единиц. А значит, и объемы добычи в стране падать пока не собираются. Этот медвежий фактор будет оставаться актуальным и в более долгосрочной перспективе, особенно учитывая довольно высокую рентабельность добычи для американцев при текущих и даже более низких ценах.

«Если говорить об ОПЕК, то на этом фронте складывается неоднозначная ситуация, которая может усилить нервозность на рынке по мере приближения саммита картеля, запланированного на июнь. В то время как дисциплина соблюдения квот остается высокой, в рядах участников сделки назревает раскол», — пояснил Давыдов.

Если к Ирану, который считает уместной среднюю цену в $60 долларов за баррель, примкнут другие экспортеры группы, соглашение ОПЕК+ может оказаться под угрозой. Некоторые трейдеры надеются на продление сделки на 2018 год или какую-то форму долгосрочного сотрудничества производителей, и если рынок не увидит ни того, ни другого, это принесет разочарование, которое соответствующим образом отразится на ценах.

«Что же касается долгосрочных перспектив Brent, не исключено возвращения котировок к трехлетним максимумам выше отметки $70, достигнутым в конце января. Мировой рынок энергоносителей действительно движется в сторону баланса.

Мировая экономика в целом и китайская в частности подают неплохие сигналы, что позволяет надеяться на повышение спроса, которое прогнозируют и ведущие отраслевые агентства. Саудовская Аравия планирует перенести IPO своей госкомпании на 2019 год, а значит, будет заинтересована в поддержании роста цен дольше, чем предполагалось. И, наконец, у сланцевых компаний США, несмотря на повышение эффективности, тоже есть предел мощности, которого они в определенный момент достигнут», — считает эксперт.

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