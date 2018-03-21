Челябинск, 21 марта, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Челябинской области у местного жителя изъят целый арсенал оружия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 21 марта, все боеприпасы житель одной из деревень города Карабаша хранил незаконно.

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Совместную операцию по изъятию незаконного оружия и боеприпасов провели сотрудники областной полиции, УФСБ при силовой поддержке ОМОН.

Всего у мужчины было обнаружено два ружья, более тысячи патронов различного калибра и свыше десяти гранат.

Как показало проведённое исследование, все предметы являются боевыми.

В настоящее время подозреваемый в незаконном обороте оружия задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.