Ярославль, 21 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле государственные охотинспекторы попросили у заместителя министра природных ресурсов выдать им служебное оружие и застраховать жизнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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В Ярославле заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик провел 20 марта совещание об эффективности исполнения органами государственной власти полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Сейчас инспекторы обеспечены летней и зимней спецодеждой, автомобилем повышенной проходимости, снегоходом, сотовой связью, фотокамерой, биноклем, диктофоном, видеорегистратором и фотоловушкой, но этого для борьбы с браконьерами мало.

«До настоящего времени инспекторский состав не обеспечен служебным оружием. Необходимо утвердить перечень должностных лиц, которым разрешено хранение, ношение служебного оружия на постоянной основе для оперативного реагирования, выезда в рейды в любое время суток», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Ярославские госохотинспекторы попросили у замминистра повышение социальной защиты государственных инспекторов — государственное страхование жизни и здоровья, а также дополнительные льготы. В целях повышения статуса инспектора ярославцы попросили разработать и утвердить приказ об утверждении единой формы одежды.

«Предложения Ярославской области по систематизации работы органов власти в области использования охотничьих ресурсов будут проработаны на федеральном уровне», — сказал Иван Валентик.

За прошлый год в регионе проведено более 3,5 тысяч рейдов, выявлено более 430 нарушений в сфере природоохранного законодательства. Привлечено к административной ответственности более 350 нарушителей. Десять из них лишены лицензии на охоту.