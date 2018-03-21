Москва, 21 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Прошлая неделя выдалась непростой для российской валюты, которая пала жертвой разразившегося дипломатического конфликта между Москвой и Лондоном из-за «дела Скрипаля», заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рубль держался до последнего, но когда претензии Британии поддержали другие крупные страны Запада, страхи пересилили: спекулянты решили сократить риски и частично выйти из длинных позиций, отправив «россиянина» к минимумам месячной давности», — отметил Давыдов.

Британская тема преследует рубль и на этой неделе, поскольку нападение в Солсбери будет также обсуждаться завтра на заседании ЕС 22 марта. Брюссель уже дал понять, что пока не планирует вводить новые санкции в отношении РФ, а без одобрения своих европейских коллег Лондон не может принять жестких мер.

«Так что этот фактор в дальнейшем благополучно уйдет со сцены и вряд ли повлияет на более долгосрочные перспективы отечественной валюты. К слову, никакой паники на российском рынке не наблюдается и сейчас. Иностранные инвесторы продолжают проявлять интерес к ОФЗ, что подтверждают результаты недавнего аукциона Минфина, где спрос вдвое превысил предложение», — сказал эксперт.

В ближайшие дни настроения по рублю также будут формироваться с оглядкой на монетарную политику. 21 марта Федрезерв практически со 100%-ной вероятностью повысит ставку, а в конце недели Банк России, как широко ожидается, снизит стоимость кредитования. На этом фоне рубль может немного поштормить, но придавать слишком большое значение этому фактору не стоит.

«Во-первых, действия регуляторов уже учтены в ценах, а во-вторых, рубль традиционно слабо реагирует на шаги регулятора. Более того, валюта может получить поддержку, если свое решение ЦБ сопроводит оптимистичными комментариями на тему экономики», — пояснил Давыдов.

В более долгосрочном периоде события на внешнеполитической арене, которые уже на протяжении четырех лет несут негативный для России оттенок, будут и далее пытаться подрывать стабильность российской валюты. Но в качестве противовеса может выступить дальнейшее ослабление доллара, который, судя по всему, будет оставаться заложником протекционистской и агрессивной политики Трампа.

«С технической точки зрения ближайшей восходящей целью для пары доллар/рубль является отметка 58 рублей, расположенная немногим выше 200-дневная скользящая средняя. Если дальше этой области подъем не зайдет, цена может переключиться в режим коррекции с ближайшей целью на 57 рублей.

Границы более долгосрочного коридора, при условии отсутствия более значимых потрясений на геополитическом фронте, вполне могут обозначить уровни 55−58,80 рубля», — считает эксперт.

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