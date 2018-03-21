Рубль попал под «каток»
Москва, 21 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Прошлая неделя выдалась непростой для российской валюты, которая пала жертвой разразившегося дипломатического конфликта между Москвой и Лондоном из-за «дела Скрипаля», заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов.
«Рубль держался до последнего, но когда претензии Британии поддержали другие крупные страны Запада, страхи пересилили: спекулянты решили сократить риски и частично выйти из длинных позиций, отправив «россиянина» к минимумам месячной давности», — отметил Давыдов.
Британская тема преследует рубль и на этой неделе, поскольку нападение в Солсбери будет также обсуждаться завтра на заседании ЕС 22 марта. Брюссель уже дал понять, что пока не планирует вводить новые санкции в отношении РФ, а без одобрения своих европейских коллег Лондон не может принять жестких мер.
«Так что этот фактор в дальнейшем благополучно уйдет со сцены и вряд ли повлияет на более долгосрочные перспективы отечественной валюты. К слову, никакой паники на российском рынке не наблюдается и сейчас. Иностранные инвесторы продолжают проявлять интерес к ОФЗ, что подтверждают результаты недавнего аукциона Минфина, где спрос вдвое превысил предложение», — сказал эксперт.
В ближайшие дни настроения по рублю также будут формироваться с оглядкой на монетарную политику. 21 марта Федрезерв практически со 100%-ной вероятностью повысит ставку, а в конце недели Банк России, как широко ожидается, снизит стоимость кредитования. На этом фоне рубль может немного поштормить, но придавать слишком большое значение этому фактору не стоит.
«Во-первых, действия регуляторов уже учтены в ценах, а во-вторых, рубль традиционно слабо реагирует на шаги регулятора. Более того, валюта может получить поддержку, если свое решение ЦБ сопроводит оптимистичными комментариями на тему экономики», — пояснил Давыдов.
В более долгосрочном периоде события на внешнеполитической арене, которые уже на протяжении четырех лет несут негативный для России оттенок, будут и далее пытаться подрывать стабильность российской валюты. Но в качестве противовеса может выступить дальнейшее ослабление доллара, который, судя по всему, будет оставаться заложником протекционистской и агрессивной политики Трампа.
«С технической точки зрения ближайшей восходящей целью для пары доллар/рубль является отметка 58 рублей, расположенная немногим выше 200-дневная скользящая средняя. Если дальше этой области подъем не зайдет, цена может переключиться в режим коррекции с ближайшей целью на 57 рублей.
Границы более долгосрочного коридора, при условии отсутствия более значимых потрясений на геополитическом фронте, вполне могут обозначить уровни 55−58,80 рубля», — считает эксперт.
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