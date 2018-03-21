Ярославль, 21 марта, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Ростех приступил к реализации пилотного проекта по внедрению технологий «умного города» в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

City-yaroslavl.ru Светофор

Первым населенным пунктом, где создаются «интеллектуальные» уличные зоны с модернизированным светофорным оборудованием, автоматизированным управлением дорожным движением и «умным» освещением, стал отнюдь не Ярославль, а Рыбинск.

Как сообщили в правительстве, «Пилот» финансируется Ростехом без привлечения средств регионального бюджета.

Проект реализуется холдингом «Швабе» при координирующей роли НПО «Конверсия» (компании являются дочерними структурами Госкорпорации Ростех).

«Первым городом области, где применяются новейшие цифровые решения, стал Рыбинск. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на Ярославль, где системы уличного освещения и управления дорожным движением не отвечают современным реалиям и требуют серьезной модернизации. В частности, в столице региона остро стоит проблема загруженности дорог и автомобильных пробок. В очередной раз это доказала ситуация, произошедшая в конце февраля на Московском проспекте. Решить эти вопросы помогут технологии «Умного города», внедрение которых планируется в Ярославле в ближайшей перспективе», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В ходе проекта в Рыбинске будет установлено 250 энергосберегающих уличных светильников, часть из них — с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток. Также ряд перекрестков города будут оборудованы новыми светофорными объектами, которые автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации — с помощью датчиков, «вшитых» под дорожное полотно и считывающих автомобильный трафик. На двух перекрестках — на пересечении улицы Свободы с улицей Герцена и проспектом Ленина — уже установлены светофоры нового поколения. «Умными» светильниками оборудована Набережная. Первые эффекты от внедрения «умной» инфраструктуры регион сможет оценить уже в 2018 году.

Работа ведется в соответствии с соглашением о реализации экосистемного проекта «Умный город», которое было подписано Госкорпорацией «Ростех» и правительством Ярославской области на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года.

Планируется, что в мае «умные» технологии придут в Ярославль: в рамках направления «Интеллектуальная транспортная система» предполагается установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на пяти ключевых объектах дорожной сети столицы региона. Комплексы смогут определять факты нарушений скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения.