Челябинск, 21 марта, 2018, 12:14 — ИА Регнум. На Южном Урале родственники погибшего таксиста просят помощи у президента России Владимира Путина. Они подозревают, что отца пятерых детей могли убить сотрудники полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Правосудие

Видеообращение размещено в сети интернет. На нём — женщины вместе с осиротевшими детьми. Они заявляют о том, что мужчина ранее пропал. За помощью в розыске они обратились в полицию. Но там им, по их словам, не помогли.

«Мы сомневаемся в их действиях. Они нам не помогли в розыске», — говорит одна из женщин.

Также они просят наказать тех, кто его убил.

В пояснении к видео говорится, что мужчину звали Рамазан Г. Он был найден в реке в районе города Карталы.

«Нашли в речке с многократными переломами шейного позвонка, рёбер, руки и левой ноги», — говорится в описании к видео.

В качестве возможных причастных названы сотрудники полиции. По словам женщин, есть очевидцы, которые видели, как его избивали, а затем посадили в «уазик».

В управлении СКР по Челябинской области заявили, что тело мужчины было найдено 14 марта в промоине реки возле посёлка Центральный Карталинского района. Была начата доследственная проверка.

По информации СКР, причиной смерти могло стать утопление в воде. Но эта версия пока предварительная.

На публикации в СМИ отреагировало руководство ГУ МВД России по Челябинской области. В отношении сотрудников муниципального отдела полиции «Карталинский» начата служебная проверка. Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев взял расследование обстоятельств гибели таксиста на личный контроль.