Вашингтон, 22 марта, 2018, 06:43 — ИА Регнум. Прогремевшая отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и приход на его места бывшего директора ЦРУ Майка Помпео стали тем выводом, который американский президент сделал из постигших его неудач на внешнеполитической арене. Что изменится с этой перестановкой, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Тиллерсон поплатился за мягкость. Провал попытки взять под контроль КНДР и опосредованно — Китай показал недостаточность принимаемых США усилий. Рычаг, в который предполагалось превратить ситуацию с КНДР, оказался использован в обратном направлении. Трамп, сводящий причины всех неудач к слабости американских руководителей, решил усилить свою внешнеполитическую позицию назначением на ответственный пост самого ястребиного ястреба.

Точка зрения Майка Помпео на окружающую действительность зачастую может вызвать оторопь, настолько резко и бескомпромиссно он готов использовать чуть ли не любое средство, лишь бы оно шло на пользу США. Его одобрение безграничной слежки за иностранными гражданами, секретных тюрем, уничтожение «режима КНДР» вне зависимости наличия либо отсутствия у него ядерного оружия, и другие подобные постулаты многое говорят о мнении Трампа по поводу дальнейшего выбора средств в американской внешней политике.

Читайте подробности: Ястребы слетаются в Белый дом… к войне?

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