Москва, 21 марта, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Сильно надеяться на то, что государство будет восстанавливать за свои средства памятники и достопримечательности, не следует. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 марта заявил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на «правительственном часе» в Совете Федерации, комментируя возможность передачи в федеральную собственность каторжной тюрьмы Александровский централ в Иркутской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

«Ожидая, что федеральный бюджет или региональный бюджет всё это восстановит за свой счёт — у нас никакой нефти и газа на это не хватит! Необходимо привлекать частные средства, а не сидеть, как собака на сене, на этих памятниках, ожидая, когда они разрушатся окончательно!» — заявил Мединский.

Министр отметил, что памятников федерального значения в стране тысячи, а потому каждый из них восстанавливать за счёт Федерации невозможно.

«Именно потому мы и говорим о том, что необходимо многоканальное финансирование культуры: и региональные бюджеты, и частные средства, меценатство, спонсорство, концессии», — отметил чиновник.

При этом министр посетовал, что закон о концессиях, который уже много лет пытается продвинуть Минкультуры, в части объектов культуры пока стоит на месте — увяз в бесконечных технических замечаниях.

«Концессия — это инструмент, который делает заинтересованным предпринимателя, особенно в регионах, вкладывать в объекты культуры», — указал он.

«Мы много лет говорим о том, что надо активнее реализовывать памятники, передавая их… продавая эти памятники, находящиеся в разрушенном состоянии, в собственность частным лицам под восстановление. Разрушенные усадьбы, разрушенные купеческие дома в регионах», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что законодательство предполагает огромное число механизмов, которые защищают памятники от недобросовестных приобретателей — например, можно оформить права собственности только после восстановления объекта.