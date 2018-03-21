Ульяновск, 18 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого подозревают в попытке наладить сбыт наркотиков. При задержании у него изъяли 1,6 кг запрещённых средств, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний безработный житель Ульяновска. Правоохранители установили, что он изымал из тайников на территории региона партии наркотиков для последующего сбыта. Информация о местах хранения наркотиков передавалась ему через мессенджер от неустановленного лица.

В надзорном ведомстве отмечают, что ульяновца задержали с 1,6 кг наркотиков 7 октября 2021 года возле одного из домов по Московскому шоссе в ходе спецмероприятий.

Засвияжский районный суд Ульяновска признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), назначив восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 100 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Засвияжском районе Ульяновска мать и сын лишены свободы за попытку сбыта синтетических наркотиков: им назначено соответственно десять лет и два месяца колонии строгого режима, лет колонии общего режима.

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