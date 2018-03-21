Кемерово, 21 марта, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ввёл ещё одну памятную дату в свою акцию «Родился ребенок!». Материальную помощь в размере 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой» получили 62 женщины, родившие в день президентских выборов — 18 марта 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Правительство Кемеровской области Жительница Кемеровской области Елена Чернова, родившая ребёнка в день президентских выборов, получила поощрение

Акцию «Родился ребенок» жители региона уже давно оценили по достоинству. Она проводится в Кузбассе с 2000 года — на Новый год, Рождество, 8 марта, День защиты детей и День матери. А в 2018 году была объявлена и на 26 января (день 75-летия Кемеровской области), и 18 марта в день выборов президента России.

Известно, что в день, когда страна выбирала президента, в Кемеровской области родились 29 мальчиков и 33 девочки. Больше всего новорожденными порадовал Новокузнецк (18 малышей) и Кемерово (15). В областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой — появилось на свет 6 новорожденных. Причём, многие мамы умудрялись не только рожать, но и голосовать 18 марта. К примеру, кемеровчанка Елена Червова проголосовала уже через час после рождения ребёнка.

«Голосует вся страна, почему я должна пропускать этот момент», — объяснила Елена Червова.

В областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского отметили, что избирательный участок не первый год работает на базе медицинской организации. И пациенты, проходящие лечение в стационаре, имеют возможность участвовать в выборах. Кому позволило состояние здоровья, проголосовали в специально оборудованном помещении. К больным, ограниченным в передвижении, члены избирательной комиссии приходили прямо в палаты.

Памятный медальон и поощрение Елена Чернова получила из рук и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александра Брежнева.

Напомним, на выборах в Кемеровской Владимир Путин одержал уверенную победу — 85,42%, за него проголосовали почти 1 млн 423 избирателя. Явка на 18:00 18 марта 2018 года составила 75,05%. Для сравнения, на выборах президента в 2000 году она составила 65,28%, в 2004 году — 71,86%, в 2008 году — 82,17%, в 2012 — 70,73%.