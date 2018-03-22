Вашингтон, 22 марта, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Президент США на последней неделе занимался массой конкретных дел в различных сферах госуправления, которые, впрочем, американскую прессу интересовали куда меньше, нежели горячие темы — такие, например, как склоки внутри Белого дома, обвинения в давнишнем прелюбодеянии и, конечно, мнение Трампа по поводу дела Скрипаля. Чем же именно был занят Трамп, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп нанес визит в Калифорнию, где инспектировал прототипы будущей стены на границей с Мексикой. Власти штата ведут яростную, в том числе судебную, борьбу с федеральным правительством по поводу иммиграционной политики, что, однако, не помешало Трампу любовно осмотреть шесть образцов стены различной конструкции и увлеченно описать журналистам ее разные возможности. Трамп попал в родную стихию строительства — это было очевидно. Вместе с тем финансирование этого проекта пока не одобрено, хотя некоторые сдвиги на пути обоснования такой большой траты, как $16 млрд, уже делаются. «Нью-Йорк пост» опубликовала исследование, согласно которому стена окупит себя сама, если поток мексиканских мигрантов удастся сократить за 10 лет хотя бы на 15−20%, что произойдет за счет использования мигрантами госуслуг, которые оплачивает бюджет.

В экономической же сфере Трамп принялся всерьез охранять захиревших американских производителей от азиатских и иных гигантов. Он подписал исполнительный указ, запрещающий зарегистрированной в Сингапуре корпорации Broadcom приобретать или каким-либо образом получать контроль над американским производителем микроэлектроники Qualcomm.

Что же касается русского дела, а точнее, русских дел, то расследование Мюллера все с большей очевидностью показывает отсутствие улик против Трампа, — но и это не мешает каждое действие следователя подавать как удар по Белому дому. Одновременно СМИ активно наседают на Трампа в попытке получить исчерпывающую негативную оценку по делу Скрипала. Пресс-секретарь Сандерс клеймила Россию без смущения, сам же Трамп в итоге сказал лишь то, что, по словам Терезы Мэй, есть все основания полагать, что это Россия, и что когда будет точно известно, кто это, Америка осудит этих негодяев.

Что же то главное, что упускают американские СМИ в погоне за сиюминутной сенсацией, читайте в статье: Трамп обязательно осудит Россию за Скрипаля… Если кто-то докажет ее вину

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