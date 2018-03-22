За дымом скандалов СМИ США упускают главное в собственном президенте
Вашингтон, 22 марта, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Президент США на последней неделе занимался массой конкретных дел в различных сферах госуправления, которые, впрочем, американскую прессу интересовали куда меньше, нежели горячие темы — такие, например, как склоки внутри Белого дома, обвинения в давнишнем прелюбодеянии и, конечно, мнение Трампа по поводу дела Скрипаля. Чем же именно был занят Трамп, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.
Трамп нанес визит в Калифорнию, где инспектировал прототипы будущей стены на границей с Мексикой. Власти штата ведут яростную, в том числе судебную, борьбу с федеральным правительством по поводу иммиграционной политики, что, однако, не помешало Трампу любовно осмотреть шесть образцов стены различной конструкции и увлеченно описать журналистам ее разные возможности. Трамп попал в родную стихию строительства — это было очевидно. Вместе с тем финансирование этого проекта пока не одобрено, хотя некоторые сдвиги на пути обоснования такой большой траты, как $16 млрд, уже делаются. «Нью-Йорк пост» опубликовала исследование, согласно которому стена окупит себя сама, если поток мексиканских мигрантов удастся сократить за 10 лет хотя бы на 15−20%, что произойдет за счет использования мигрантами госуслуг, которые оплачивает бюджет.
В экономической же сфере Трамп принялся всерьез охранять захиревших американских производителей от азиатских и иных гигантов. Он подписал исполнительный указ, запрещающий зарегистрированной в Сингапуре корпорации Broadcom приобретать или каким-либо образом получать контроль над американским производителем микроэлектроники Qualcomm.
Что же касается русского дела, а точнее, русских дел, то расследование Мюллера все с большей очевидностью показывает отсутствие улик против Трампа, — но и это не мешает каждое действие следователя подавать как удар по Белому дому. Одновременно СМИ активно наседают на Трампа в попытке получить исчерпывающую негативную оценку по делу Скрипала. Пресс-секретарь Сандерс клеймила Россию без смущения, сам же Трамп в итоге сказал лишь то, что, по словам Терезы Мэй, есть все основания полагать, что это Россия, и что когда будет точно известно, кто это, Америка осудит этих негодяев.
Что же то главное, что упускают американские СМИ в погоне за сиюминутной сенсацией, читайте в статье: Трамп обязательно осудит Россию за Скрипаля… Если кто-то докажет ее вину
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