Москва, 22 марта, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Партийная политическая система переживает кризис как в России, так и во всем мире. Могут ли отыскаться другие инструменты общественной и идеологической консолидации, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Если рассмотреть историю создания и деяний российских политических партий, то становится понятен результат, которым для них закончились последние президентские выборы, на которых победитель предпочел не ассоциироваться ни с одной из действующих политических партий. История многопартийности в постперестроечной России — это история соглашательства, карьеризма, борьбы за частные интересы в ущерб единству и могуществу страны. Так это было в начальную эпоху перестройки во времена горбачевских инициатив и заигрывания с эмигрантским Народно-трудовым союзом, а после этот токсичный шлейф потянулся, отравляя новые политические начинания.

Результат, к которому политическая система России пришла сегодня, не устраивает никого. Существующий запрос на подлинность должен стать причиной ее серьезного переформатирования, убрав со сцены тех, кто не имеет к подлинности никакого отношения.

Читайте подробности: Российские партии: функциональная импотенция в разрыве с реальностью

Обратите также внимание на другие статьи Владимира Павленко о российской и международной политике.