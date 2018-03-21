Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ не вернуло коллекционерам из Германии картину Карла Брюллова «Христос во гробе», ставшую предметом судебных разбирательств в Верховном суде и Конституционном суде РФ.

Mkrf.ru Картина «Христос во гробе»

Картина была удержана в РФ в качестве вещественного доказательства по уголовному делу и помещена в Русский музей в Петербурге. Законные владельцы полотна Александр и Ирина Певзнер, желая вернуть полотно, обратились в российские судебные инстанции, которые в итоге встали на их сторону. Однако картина по-прежнему не возвращена.

«Несмотря на отмену конфискации картины, Минкульт официально удерживает ее в составе Музейного фонда РФ и коллекции Государственного Русского музея (ГРМ), — пишет 21 марта «Коммерсант». — Жалобу владельцев рассматривает Генпрокуратура. Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году коллекционер из Германии Александр Певзнер ввез в Россию из Бельгии законно приобретенную им картину Брюллова «Христос во гробе». Певзнер собирался продать картину Русскому музею, однако не оформил документы на ввоз должным образом. В отношении коллекционера в РФ возбудили уголовное дело о контрабанде, а картину изъяли.

Спустя много лет, 7 марта 2017 года, Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело в отношении Певзнера о контрабанде картины Брюллова. Ранее уголовное дело было прекращено за истечением срока давности, однако полотно владельцу так и не вернули. В середине июня 2017 года президиум Верховного суда РФ отменил решение о конфискации картины.

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Но это не изменило ситуацию — картина остается в запасниках в Государственном Русском музее.

Музей заявляет, что не может выдать картину без приказа Министерства культуры, ведь после конфискации она была включена в Государственный каталог Музейного фонда РФ, то есть фактически стала госсобственностью и не может быть передана частным лицам. Это вызвало возмущение владельцев картины, адвокаты которых пожаловались в Генпрокуратуру РФ. При этом в ведомстве Владимира Мединского заявляют, что в постановлении президиума Верховного суда РФ якобы «нет решений, касающихся полномочий Министерства культуры».

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» юристы, бездействие Минкультуры в этом вопросе может привести к попыткам обратить взыскания на российскую госсобственность за рубежом и росту штрафных санкций в отношении России.