Севастополь, 21 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Останки троих бойцов Красной Армии обнаружены в Севастополе при обследовании местности, где ранее нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по городу Севастополю.

92.mchs.gov.ru Снаряды в Крыму

Обнаружение арсенала стало итогом инженерной разведки, проведенной сотрудниками инженерно-технического отдела ОМОН «Беркут» городского управления Росгвардии. Как установили взрывотехники, в земле находились гранаты «Ф-1», патроны к винтовке Мосина, артиллерийские снаряды различного калибра, ручные противотанковые гранаты.

В общей сложности найдено 540 опасных предметов и 4400 единиц патронов, произведенных в СССР. Как пояснили в МЧС, боеприпасы вывезут в безопасное место и уничтожат.

Пиротехники МЧС, обследуя близлежащую местность на предмет других опасных предметов, нашли человеческие останки. По остаткам амуниции специалисты установили, что погибшие — солдаты Красной Армии.

Эксгумацию останков троих бойцов провели члены поисковых отрядов «Долг». В МЧС не исключили, что в том же районе могут находиться другие останки.

«После завершения раскопок останки найденных защитников города-героя со всеми почестями предадут земле», — говорится в сообщении.

Напомним, в период Великой Отечественной войны в Севастополе шли ожесточенные бои. Оборона Севастополя продолжалась с 30 октября 1941 года по 3 июля 1942 года. Город был оставлен советскими войсками. Безвозвратные потери Красной Армии за весь период обороны города оцениваются в 156,88 тыс. человек.