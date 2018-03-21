Иркутск, 21 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Президентские выборы в Иркутске выборы прошли без нарушений, в правовом поле, с высокой активностью избирателей. Таке мнение в ходе рабочей встречи с мэром города Дмитрием Бердниковым озвучил сегодня, 21 марта, наблюдатель ОБСЕ, представляющий Нидерланды — Онно Ван дер Винд. Его слова цитирует сайт городской мэрии.

Видеофрагмент с камер наблюдения Выборы президента РФ-2018. Голосование

Тем не менее, местные СМИ упоминали, к примеру, ролик, где был показан якобы вброс на избирательном участке в Иркутске. Но как проинформировала не днях председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, это была умышленная фальсификация: в ходе разбирательства выяснилось, что это видео смонтировали 17 марта, то есть за день до выборов.

Читайте также: ЦИК РФ уличил «Голос» в фальсификации информации о нарушениях на Алтае

Напомним, Иркутская область на выборах показала наихудший по Сибири результат по явке. Но именно в Иркутске на избирательные участки пришли более половины горожан.

Комментируя итоги, Дмитрий Бердников заявил, что иркутяне всегда проявляют активную гражданскую позицию.

«Иркутск показал высокую явку на выборах — участие в голосовании приняли более 270 тысяч жителей города. Горожане понимают, что выбирают будущее своей страны. И результат зависит от каждого голоса», — подчеркнул мэр.

Между тем, ранее политологи отмечали, что явка чуть выше 50% — ожидаемый результат для Иркутской области. Последнее место Приангарья в сравнении с другими регионами, по мнению Сергея Шмидта, «Это наша политическая культура, политическая традиция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года итоговая явка в Иркутской области составила 55−56%, что сопоставимо с результатами президентских выборов 2012 года: 55,67% и 56,03% соответственно. На предыдущих выборах за Путина Приангарье отдало 55,45%, а в 2018 году — 73,06%.

Читайте также: Микросюрприз и «политическая традиция» Приангарья