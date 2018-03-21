Москва, 21 марта, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Загруженность космодромов Восточный, Байконур и Куру может повлиять на сроки и место проведения запусков спутников OneWeb. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

«Готовность и количество пусков с космодромов Восточный, Байконур и Куру учитывают сроки реализации пусковых кампаний», — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации отмечают, что график запусков спутников OneWeb определяется «в соответствии с учетом готовности космических аппаратов, ракет-носителей, а также графиком пусков в рамках исполнения Федеральных космических программ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская компания OneWeb планирует вывести на орбиту группировку из большого количества спутников связи, которые должны обеспечить доступ в интернет для пользователей по всему миру, включая Азию и Африку. Всего планируется запуск более 800 аппаратов с космодромов Куру, Байконура и Восточного.

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